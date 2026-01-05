Sports JUST IN: Super Eagles thrashes Mozambique 4-0 in AFCON 5 January 2026 0 9 Photo Credits / X The Nigerian male national team, Super Eagles, has qualified for the quarter final after beating Mozambique 4-0 during the 2025 AFCON tournament. MORE DETAILS COMING… Share FacebookTwitterWhatsApp Previous articleArmy arrests eight suicide bombers in AdamawaNext articleOtu swears in new Cross Rivers LG chairman Related Articles National Five children die under collapsed fence in Borno National Otu swears in new Cross Rivers LG chairman National Army arrests eight suicide bombers in Adamawa Stay Connected0FansLike0FollowersFollow0SubscribersSubscribe - Advertisement - Latest Articles National Five children die under collapsed fence in Borno National Otu swears in new Cross Rivers LG chairman National Army arrests eight suicide bombers in Adamawa Opinion Saraki’s persona in Bolaji’s book National JAMB rules out increase in 2026 UTME/ DE Load more