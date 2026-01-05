27.1 C
Monday, January 5, 2026
JUST IN: Super Eagles thrashes Mozambique 4-0 in AFCON

Photo Credits / X

The Nigerian male national team, Super Eagles, has qualified for the quarter final after beating Mozambique 4-0 during the 2025 AFCON tournament.

MORE DETAILS COMING…

